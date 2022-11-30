В России запатентована вакцина от штаммов "дельта" и "омикрон"

Центр им. Н. Ф. Гамалеи разработал и запатентовал вакцину, которая защищает от заражения штаммами коронавируса "дельта" и "омикрон". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрия Зубова.