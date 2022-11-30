В России запатентована вакцина от штаммов "дельта" и "омикрон"

Центр им. Н. Ф. Гамалеи разработал и запатентовал вакцину, которая защищает от заражения штаммами коронавируса "дельта" и "омикрон". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрия Зубова.
Новая вакцина представляет собой обновленную версию "Спутника V". Планируется завершить испытания вакцины до конца года.
Впервые вакцина "Спутник V" от коронавируса была зарегистрирована в 2020 году. Позднее появились другие варианты прививки: "Спутник Лайт", "Спутник" и "Спутник М".
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