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2 часа назад

Центр Гамалеи запатентовал вакцину от штаммов "дельта" и "омикрон"

Мария Каткова

Центр им. Н. Ф. Гамалеи разработал и запатентовал вакцину, которая защищает от заражения штаммами коронавируса "дельта" и "омикрон". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрия Зубова.

В России запатентована вакцина от штаммов "дельта" и "омикрон"
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Новая вакцина представляет собой обновленную версию "Спутника V". Планируется завершить испытания вакцины до конца года.

Врач назвал опасные симптомы коронавируса

Впервые вакцина "Спутник V" от коронавируса была зарегистрирована в 2020 году. Позднее появились другие варианты прививки: "Спутник Лайт", "Спутник" и "Спутник М".

Ранее сообщалось, что вирусолог раскрыл самые редкие симптомы коронавируса.

Коронавирус,Роспатент,
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