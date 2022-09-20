Длящиеся более недели симптомы коронавируса являются опасными. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков

в беседе с изданием Москва 24.

По словам специалиста, COVID-19 часто негативно сказывается на сердце, почках, кишечник и центральную нервную систему и кишечник.

Так, коронавирус затрагивает все органы и системы, потому как поражает сосуды и, вместе с тем, микроциркуляторное русло. Таким образом, поражаться могут все органы, требующие обильного кровоснабжения.

Поэтому, симптомы, сохраняющиеся более недели, врач считает поводом для беспокойства.

"Если ничего не делать, это может привести к госпитализации, летальному исходу. Может быть нарушение работы органов, инфаркт, инсульт", — отметил врач.

При этом иногда коронавирус может проявляться отсрочено, поэтому еще полгода после инфекции лучше наблюдаться у специалиста.