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3 часа назад

Вирусолог Чепурнов назвал штамм коронавируса “Грифон” самым опасным

Мира Маркина

“Грифон” – штамм, появившийся вследствие мутации “омикрона”. По мнению руководителя лаборатории особо опасных инфекций центра фундаментальной и трансляционной медицины Александра Чепурнова, новый подвид COVID-19 на сегодняшний день наиболее опасен. Его слова приводит “Лента.ру”.

Вирусолог рассказал, чем опасен новый штамм “Грифон”
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Вирусолог отметил, что “грифон” распространяется быстрее других штаммов. В некоторых европейских странах его появление совпало с ростом смертности. Но официального подтверждения того, что этот штамм более летальный, нет.

“Если окажется, что именно появление "грифона" вызывает увеличение летальности, то это очень неприятный признак”, – объяснил эксперт.

Три года COVID19: что известно о пандемии XXI века

В Россию пока данный штамм не проник. Однако если это произойдет и подтвердится, что рост смертности в Европе вызван “грифоном”, то на территории нашей страны может сложиться аналогичная ситуация – заявил вирусолог.

Ранее “Рамблер” рассказывал, мог ли быть искусственно создан COVID-19.

Коронавирус,Александр Чепурнов,
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