Вирусолог рассказал, чем опасен новый штамм “Грифон”

“Грифон” – штамм, появившийся вследствие мутации “омикрона”. По мнению руководителя лаборатории особо опасных инфекций центра фундаментальной и трансляционной медицины Александра Чепурнова, новый подвид COVID-19 на сегодняшний день наиболее опасен. Его слова приводит “Лента.ру”.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Вирусолог отметил, что “грифон” распространяется быстрее других штаммов. В некоторых европейских странах его появление совпало с ростом смертности. Но официального подтверждения того, что этот штамм более летальный, нет.

“Если окажется, что именно появление "грифона" вызывает увеличение летальности, то это очень неприятный признак”, – объяснил эксперт.

В Россию пока данный штамм не проник. Однако если это произойдет и подтвердится, что рост смертности в Европе вызван “грифоном”, то на территории нашей страны может сложиться аналогичная ситуация – заявил вирусолог.