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2 часа назад

В ВОЗ объяснили, могли ли коронавирус создать искусственно

Мира Маркина

Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в России, опровергла слухи, говорящие о том, что коронавирус был создан искусственно. Специалист утверждает, что эта версия самая маловероятная из всех, ее слова передает ТАСС.

ВОЗ: могли ли коронавирус создать искусственно
Фото: UnsplashUnsplash

"ВОЗ собирала большую комиссию, которая этим занималась. Было выявлено четыре гипотезы о происхождении вируса, но ни одна из них не говорит о том, что с самого начала кто-то где-то сделал вирус искусственно. Одна из этих гипотез была о возможной утечке вируса из каких-то исследовательских лабораторий, но это была самая маловероятная из гипотез", - пояснила представитель ВОЗ.

Версию об искусственном происхождении ковида изучала специально созданная большая комиссия ВОЗ. Вуйнович подчеркнула, что и сама не верит в такую версию, а убеждена, что вирус распространился от животных к человеку.

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Коронавирус,Мелита Вуйнович,ВОЗ,
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