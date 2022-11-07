ВОЗ: могли ли коронавирус создать искусственно

Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в России, опровергла слухи, говорящие о том, что коронавирус был создан искусственно. Специалист утверждает, что эта версия самая маловероятная из всех, ее слова передает ТАСС.
"ВОЗ собирала большую комиссию, которая этим занималась. Было выявлено четыре гипотезы о происхождении вируса, но ни одна из них не говорит о том, что с самого начала кто-то где-то сделал вирус искусственно. Одна из этих гипотез была о возможной утечке вируса из каких-то исследовательских лабораторий, но это была самая маловероятная из гипотез", - пояснила представитель ВОЗ.
Версию об искусственном происхождении ковида изучала специально созданная большая комиссия ВОЗ. Вуйнович подчеркнула, что и сама не верит в такую версию, а убеждена, что вирус распространился от животных к человеку.
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