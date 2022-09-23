У летучих мышей в РФ нашли новый коронавирус

Ученые из Вашингтонского государственного университета выяснили, что вирус, обнаруженный у российской летучей мыши, похожий на коронавирус, способен заражать людей и устойчив к существующим вакцинам. Исследование опубликовано в журнале PLoS Pathogens.
В конце 2020 года у летучих мышей из Западной России были выявлены Khosta-1 и Khosta-2, и казалось, что они безопасны. Однако выяснилось, что новый вирус принадлежит к подкатегории сарбековирусов, в которую входит и вызвавший пандемию коронавирус. Он может инфицировать клетки человека и быть устойчивым как к моноклональным антителам, так и к антителам людей, вакцинированных от CoViD-19.
По мнению ученых, если случится рекомбинация Khosta-2 с SARS-CoV-2 или другим вирусом, то может возникнуть ещё более опасный вирус, способный передаваться от человека к человеку.