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5 минут назад

У летучих мышей в РФ нашли новый коронавирус

Мария Иглина

Ученые из Вашингтонского государственного университета выяснили, что вирус, обнаруженный у российской летучей мыши, похожий на коронавирус, способен заражать людей и устойчив к существующим вакцинам. Исследование опубликовано в журнале PLoS Pathogens.

У летучих мышей в РФ нашли новый коронавирус
Фото: unsplash.comunsplash.com

В конце 2020 года у летучих мышей из Западной России были выявлены Khosta-1 и Khosta-2, и казалось, что они безопасны. Однако выяснилось, что новый вирус принадлежит к подкатегории сарбековирусов, в которую входит и вызвавший пандемию коронавирус. Он может инфицировать клетки человека и быть устойчивым как к моноклональным антителам, так и к антителам людей, вакцинированных от CoViD-19.

По мнению ученых, если случится рекомбинация Khosta-2 с SARS-CoV-2 или другим вирусом, то может возникнуть ещё более опасный вирус, способный передаваться от человека к человеку.

Ранее был определен ген, вызывающий тяжелое течение COVID-19.

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