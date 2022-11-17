Три года COVID-19: что известно о пандемии XXI века

В ноябре 2019 года в СМИ появились новости об эпидемии заболевания, симптоматически похожего на ОРВИ, в китайском городе Ухань. Несколько месяцев спустя в мире начнется пандемия новой коронавирусной инфекции, которая изменит многое, если не все. Что мы знаем о COVID-19 на сегодняшний день, читайте в статье “Рамблера”.

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Коронавирусы сами по себе были известны науке. Если посмотреть на них под микроскопом, то вы увидите, что это покрытые оболочкой РНК-вирусы, которые вызывают респираторные заболевания различной степени тяжести. В китайском Ухане новый штамм коронавируса стал причиной вспышки вирусной пневмонии. В январе 2020 года ученые КНР только приступили к изучению вируса. Тогда и не предполагалось, что он передается от человека к человеку. Медики были убеждены: источник заразы – живые морепродукты или животные.

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Но уже 20 января мир узнал о том, что новая коронавирусная инфекция способна передаваться от человека к человеку. И это значительно ускорило распространение COVID-19 по миру. 29 января Россия ограничила железнодорожное сообщение с Китаем, а 1 февраля – перестала принимать самолеты из КНР.

На следующий день СМИ официально зафиксировали первую смерть от коронавируса вне Китая. Жертвой COVID-19 стал 44-летний филиппинец. Паника в мире в связи с распространением вируса стала нарастать. Усугубляло ситуацию и то, что препарата для лечения новой коронавирусной инфекции не было. Существовали лишь рекомендации, продиктованные ВОЗ и территориальными министерствами здравоохранения.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, обновленным 17 ноября 2022 года, всего в мире было зафиксировано:

632 953 782 случаев заболевания COVID-19

6 593 715 летальных исходов

621 177 513 официально выздоровело.

Сдержать скачкообразное течение пандемии удалось благодаря вакцинации. По состоянию на 8 ноября 2022 года было введено 12 885 748 541 доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день существует несколько препаратов, которыми прививаются люди по всему миру. Некоторые из них двухфазные, есть также облегченные вакцины и даже назальные.

Появление вакцин также способствовало открытию границ. Многие страны в начале пандемии ограничили возможность перемещения своих граждан и иностранцев. Теперь имея при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или прививочный сертификат (а некоторые государства отменили и это требования), мы вновь можем путешествовать и посещать близких. Однако в Китае, где была первая вспышка вируса, сохраняется политика “нулевой терпимости”. Согласно ей, в регионе объявляется жесткий карантин при обнаружении инфицированных.

“Эта политика сейчас позволяет Китаю до сих пор избегать большого количества новых случаев заражения, и самое главное, позволяет Китаю обеспечить безопасность жизни наших граждан, и по количеству летальных случаев, Китай конечно в этом случае очень выгодно отличается от многих наших партнеров”, – отметил в одном из интервью профессор Китайской академии общественных наук Сюэ Фуци.

Пандемия COVID-19 началась почти три года назад, однако до сих пор не существует препарата, который был бы эффективен для лечения вируса. Тем не менее ученые продолжают изучать коронавирус, поскольку он постоянно мутирует. С начала пандемии мир столкнулся с штаммами SARS-CoV:

“альфа” или британский штамм, выявленный в октябре 2020 года; отличается высокой контагиозностью и летальностью;

“бета” или южноафриканский штамм, выявленный также в 2020 году, более устойчивый к лекарствам;

“гамма” или бразильский штамм, выявленный впервые в начале 2021 года; он чаще всего поражает беременных и молодых людей, также высококонтагиозен;

“дельта” или индийский штамм, выявленный летом 2021-го, стал для многих инфицированных причиной госпитализации;

“омикрон” был обнаружен год назад; он характеризуется поражением носоглотки и меньшим иммунным ответом.

Новые “мутанты” – “дельтакрон”, “цербер” (BQ 1.1) – совместили в себе признаки сразу нескольких штаммов. Однако новости об их появлении не вызывают паники, как это было год или два назад. Врачи в условиях пандемии научились справляться с ростом заболевших. И сейчас некоторые инфекционисты вовсе отмечают, что со временем инфицирование коронавирусом будет сезонным, как простуда и ОРВИ.

Меры профилактики новой коронавирусной инфекции по-прежнему включают социальную дистанцию, ношение масок в общественных местах, а также тщательное мытье рук.

Неизвестной три года спустя остается природа COVID-19. В конце октября 2022 года немецко-американская группа ученых заявила, что обнаружила доказательства лабораторного происхождения коронавируса, ставшего причиной пандемии во всем мире. По мнению исследователей, SARS-CoV-2 был на 99,9% искусственной копией естественного вируса. Официального признания или отрицания этого факта на международном уровне не зафиксировано на сегодняшний день.