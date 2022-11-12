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57 минут назад

Ученые выяснили, чем грозит повторное заражение ковидом

Мира Маркина

Ученые из медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе проанализировали около шести миллионов медицинских записей базы данных министерства по делам ветеранов США, после чего пришли к выводу, что повторное заражение коронавирусной инфекцией увеличивает риски смерти и внезапного отказа жизненно важных внутренних органов. Статья с результатами этого исследования опубликована на сайте журнала Nature Medicine.

Ученым удалось заключить, что те пациенты, которые столкнулись с коронавирусной инфекцией повторно, в три раза чаще нуждались в госпитализации и в два раза чаще умирали, нежели те, кто болел ковидом лишь один раз. Основная опасность смерти существует во время острой фазы повторного заболевания, однако повышенные риски остаются актуальными и в течение шести месяцев после очередного перенесения болезни.

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Это можно объяснить и тем, что повторное заболевание ковидом серьезно увеличивает риски нарушения нормальной работы легких, сердца и головного мозга, что в свою очередь угрожает жизни пациента.

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