Ученые выяснили, чем грозит повторное заражение ковидом

Ученые из медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе проанализировали около шести миллионов медицинских записей базы данных министерства по делам ветеранов США, после чего пришли к выводу, что повторное заражение коронавирусной инфекцией увеличивает риски смерти и внезапного отказа жизненно важных внутренних органов. Статья с результатами этого исследования опубликована на сайте журнала Nature Medicine .

Ученым удалось заключить, что те пациенты, которые столкнулись с коронавирусной инфекцией повторно, в три раза чаще нуждались в госпитализации и в два раза чаще умирали, нежели те, кто болел ковидом лишь один раз. Основная опасность смерти существует во время острой фазы повторного заболевания, однако повышенные риски остаются актуальными и в течение шести месяцев после очередного перенесения болезни.