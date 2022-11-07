Вирусолог: когда коронавирус можно будет считать сезонным заболеванием

"Сезонность - это понятие относительное. Да, я думаю, что в перспективе она (инфекция – прим. ред) станет сезонной, так или иначе, но вот какая будет эта сезонность - один сезон в год или два, в какие они будут месяцы и будут они каждый год или не каждый год - сейчас сказать сложно", – пояснил Лукашев.