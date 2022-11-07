Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+19° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

Вирусолог Александр Лукашев объяснил, когда коронавирус можно будет считать сезонным заболеванием

Мира Маркина

Вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашев в беседе с ТАСС объяснил, в каком случае можно будет считать коронавирусную инфекцию сезонным заболеванием.

Вирусолог: когда коронавирус можно будет считать сезонным заболеванием
Фото: UnsplashUnsplash

Эксперт заявил, что основным фактором, позволяющим сделать заключение, что коронавирус стал носить сезонный характер заболевания, станет наблюдение за ним в течение трех лет – если за этот период он покажет стабильные результаты своей сезонности, тогда делать подобные выводы будет уместно.

"Если мы в течение трех лет увидим какую-то стабильную сезонность, которую мы пока не видим, то об этом уже можно будет говорить", – заявил вирусолог Лукашев.

Также вирусолог отметил, что пока новые волны ковида обусловлены не сезонностью, а появлением новых штаммов вируса.

В ВОЗ объяснили, могли ли коронавирус создать искусственно

"Сезонность - это понятие относительное. Да, я думаю, что в перспективе она (инфекция – прим. ред) станет сезонной, так или иначе, но вот какая будет эта сезонность - один сезон в год или два, в какие они будут месяцы и будут они каждый год или не каждый год - сейчас сказать сложно", – пояснил Лукашев.

Ранее "Рамблер" рассказывал о самых редких симптомах коронавируса.

Коронавирус,Александр Лукашев,ВОЗ,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители