Вирусолог: когда коронавирус можно будет считать сезонным заболеванием

Вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашев в беседе с ТАСС объяснил, в каком случае можно будет считать коронавирусную инфекцию сезонным заболеванием.
Эксперт заявил, что основным фактором, позволяющим сделать заключение, что коронавирус стал носить сезонный характер заболевания, станет наблюдение за ним в течение трех лет – если за этот период он покажет стабильные результаты своей сезонности, тогда делать подобные выводы будет уместно.
"Если мы в течение трех лет увидим какую-то стабильную сезонность, которую мы пока не видим, то об этом уже можно будет говорить", – заявил вирусолог Лукашев.
Также вирусолог отметил, что пока новые волны ковида обусловлены не сезонностью, а появлением новых штаммов вируса.
"Сезонность - это понятие относительное. Да, я думаю, что в перспективе она (инфекция – прим. ред) станет сезонной, так или иначе, но вот какая будет эта сезонность - один сезон в год или два, в какие они будут месяцы и будут они каждый год или не каждый год - сейчас сказать сложно", – пояснил Лукашев.
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