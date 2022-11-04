Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+15° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
3 часа назад

Мужчина выздоровел от Covid-19 спустя 411 дней болезни

Диана Товсепова

По сообщениям местных СМИ, британец, который болел коронавирусом 411 дней, выздоровел. Как сообщает Sky News, у пациента впервые был положительный результат на Covid-19 в декабре 2020 года. Это самый продолжительный зафиксированный случай болезни. У пациента уже была ослабленная иммунная система после пересадки почки, когда он дал положительный результат.

Мужчина выздоровел от Covid спустя 411 дней болезни
Фото: PxherePxhere

Yесмотря на то, что у пациента не было никаких симптомов, тест продолжал давать положительный результат на Covid до января 2022 года.

Врачи в больницах в Лондоне, где он лечился, сообщили Sky News, что им неизвестно ни о каком другом задокументированном случае излечения человека после столь длительного времени.

COVID-19 привел к снижению продолжительности жизни

В отчете говорится, что с помощью генетического анализа врачи определили, что у 59-летнего мужчины все еще был ранний вариант исходного уханьского штамма коронавируса.

Лондонские медицинские эксперты смогли вылечить мужчину с помощью смеси нейтрализующих антител, которые, как известно, эффективны против ранних вариантов коронавируса, сообщает Independent.

Ранее мы писали о психологических последствиях коронавируса.

Коронавирус,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители