COVID-19 привел к снижению продолжительности жизни

Ученые оксфордского университета выяснили, что продолжительность жизни в Европе и США снизилась из-за пандемии, такие данные опубликовал журнал Nature Human Behavior.

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Специалисты Оксфордского центра демографических наук Леверхалма и Института демографических исследований Макса Планка провели анализ уровней смертности с 2019 года в 29 странах, в том числе США, Чили и Европе. Они выяснили, что ожидаемая продолжительность жизни после предыдущих эпидемий восстанавливалась относительно быстро. Однако смертность от COVID-19 оказала куда большее влияние, чем вспышки других гриппоподобных заболеваний по всему миру. Поэтому, как предполагают ученые, средний показатель продолжительности жизни в ближайшие годы останется на пандемийном уровне.

По данным исследования, на востоке Европы и в США этот показатель устойчиво продолжает снижаться. Как отмечают ученые, разрыв между уровнем ожидаемой продолжительности жизни в период пандемии соотносится с общим снижением этого показателя еще до ковида. Например, ожидаемая продолжительность жизни в Болгарии снизилась примерно на 43 месяца за два года.

Ученые подчеркнули, что страны, где большинство населения прошло вакцинацию, менее пострадали от пандеми. Именно поэтому такие страны, как Швеция, Швейцария, Бельгия и Франция смогли достаточно быстро восстановить ожидаемую продолжительность жизни до уровня 2019 года.

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