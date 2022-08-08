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4 часа назад

Ученые: коронавирус может серьезно навредить мозгу

Мира Маркина

COVID-19 может иметь серьезные долгосрочные последствия. В частности, увеличить вероятность инсультов, кровоизлияний и других опасных нарушений. К такому выводу пришли ученые Хьюстонской методистской больницы. Их работу опубликовал журнал Ageing Research Reviews.

Ученые: коронавирус может серьезно навредить мозгу
Фото: unsplash.ruunsplash.ru

Исследователи изучили работы, посвященные влиянию COVID-19 на мозг, чтобы оценить вероятность тех или иных хронических невропатологических состояний у пожилых людей и у коморбидных пациентов, которые страдают сразу от нескольких недугов.

Микрокровоизлияния часто можно встретить у больных, страдающих диабетом, хроническим стрессом, депрессивным расстройством и возрастными сопутствующими заболеваниями. Коронавирус, в свою очередь, может негативно отразиться на микроструктуре сосудов и кровеносной сети в центральной нервной системе. Похожее состояние встречается при болезни Паркинсона или Альцгеймера.

Около 30% с COVID-19 жалуются на "мозговой туман", который характеризуется потерей памяти, проблемами с концентрацией, забывчивостью и эмоциональным оцепенением. Если "мозговой туман" будет прогрессировать, он также может спровоцировать предрасположенность к болезням Паркинсона, Альцгеймера и родственным нейродегенеративным недугам.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россиян предупредили о росте заразности коронавируса.

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