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4 часа назад

Россиян предупредили о росте заразности коронавируса

Мария Каткова

В Роспотребнадзоре сообщают о том, что риск заразиться коронавирусом повысился из-за появления новых вариантов омикрон-штамма коронавируса. Предупреждение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Роспотребнадзор заявил, что в Россию начали приходить новые подвиды омикрон-штамма коронавируса, поэтому риск заражения увеличился в несколько раз. В связи с этим в ведомстве напомнили о профилактических мерах.

При плохом самочувствии и при отрицательном тесте рекомендуется оставаться дома и ограничить контакты. Не стоит заниматься самолечением, если симптомы усиливаются, то необходимо вызвать врача. Также необходимо проветривать помещения, лучше всего открывать окна на 30 минут. Необходимо мыть руки с мылом и рекомендуется носить маски в общественных местах. Лучшей мерой профилактики тяжелого течения болезни остается вакцинация.

Ранее сообщалось, что Мясников раскрыл заменяющий вакцины препарат от COVID-19.

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