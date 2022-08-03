Россиян предупредили о росте заразности коронавируса

В Роспотребнадзоре сообщают о том, что риск заразиться коронавирусом повысился из-за появления новых вариантов омикрон-штамма коронавируса. Предупреждение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Роспотребнадзор заявил, что в Россию начали приходить новые подвиды омикрон-штамма коронавируса, поэтому риск заражения увеличился в несколько раз. В связи с этим в ведомстве напомнили о профилактических мерах.

При плохом самочувствии и при отрицательном тесте рекомендуется оставаться дома и ограничить контакты. Не стоит заниматься самолечением, если симптомы усиливаются, то необходимо вызвать врача. Также необходимо проветривать помещения, лучше всего открывать окна на 30 минут. Необходимо мыть руки с мылом и рекомендуется носить маски в общественных местах. Лучшей мерой профилактики тяжелого течения болезни остается вакцинация.