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3 часа назад

Мясников раскрыл заменяющий вакцины препарат от COVID-19

Катерина Саломе

Существует препарат для профилактики коронавируса, способный заменить вакцинацию. Об этом в своем Telegram-канале заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Комбинация из двух препаратов (оба — моноклональные антитела) Tixagevimab и Cilgavimab под названием Evusheld призвана осуществлять профилактику COVID-19 тем, кто имел контакт с заболевшим и сам имеет высокие риски заражения»,

— поведал доктор.

Мясников отметил, что лекарство можно вводить лишь в случае риска заражения COVID-19. Тем, кто уже переболел, препарат не вводится, добавил он.

По словам врача, препарат состоит из двух инъекций. Промежуток введения между ними может составлять шесть месяцев.

«Показания — люди с нарушенным иммунитетом — те, кому COVID-19 может быть особенно опасен, и те, кому вакцины противопоказаны»,

— объяснил Мясников, добавив, что Evusheld пока не зарегистрирован в России.

Ранее мы сообщали о том, что Мясников раскрыл опасные последствия приема аспирина.

Новости,Видео,Александр Мясников,
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