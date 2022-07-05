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2 часа назад

Мясников раскрыл опасные последствия приема аспирина

Мира Маркина

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" раскрыл опасные последствия приема кроверазжижающих препаратов. В частности, медик предупредил, чем может быть чреват аспирин.

Мясников раскрыл опасные последствия приема аспирина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам медика, аспирин может спровоцировать кровотечение из носа. Это тревожный симптом, который может свидетельствовать о передозировке препарата. В данном случае необходимо немедленно обратиться к врачу.

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Мясников раскрыл привычку, снижающую риск гастрита.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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