Мясников раскрыл опасные последствия приема аспирина

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" раскрыл опасные последствия приема кроверазжижающих препаратов. В частности, медик предупредил, чем может быть чреват аспирин.

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По словам медика, аспирин может спровоцировать кровотечение из носа. Это тревожный симптом, который может свидетельствовать о передозировке препарата. В данном случае необходимо немедленно обратиться к врачу.