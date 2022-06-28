Мясников рассказал, что поможет избежать гастрита

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл простую привычку, которая поможет снизить риск развития гастрита.
В эфире программы "О самом главном" медик заявил, что тщательное пережевывание пищи может помочь в профилактике заболевания:
"Мы измельчаем пищу, пропитываем ее ферментами слюны, и процесс перерабатывания пищи начинается уже в полости рта".
Как отметил медик, далее пища попадает в желудок, где есть кислая среда:
"Желудок — мышечный мешок, который все это измельчает, и дальше все идет в щелочную среду".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Мясников рассказал об опасности лекарств от аритмии.