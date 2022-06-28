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1 час назад

Мясников раскрыл привычку, снижающую риск развития гастрита

Мира Маркина

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл простую привычку, которая поможет снизить риск развития гастрита.

Мясников рассказал, что поможет избежать гастрита
Фото: Кадр из шоу "О самом главном"Кадр из шоу "О самом главном"

В эфире программы "О самом главном" медик заявил, что тщательное пережевывание пищи может помочь в профилактике заболевания:

"Мы измельчаем пищу, пропитываем ее ферментами слюны, и процесс перерабатывания пищи начинается уже в полости рта".

Как отметил медик, далее пища попадает в желудок, где есть кислая среда:

"Желудок — мышечный мешок, который все это измельчает, и дальше все идет в щелочную среду".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Мясников рассказал об опасности лекарств от аритмии.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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