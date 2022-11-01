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2 часа назад

Врач назвала психологические последствия COVID-19

Мира Маркина

Коронавирусная инфекция может отразиться не только на физическом здоровье, но повлечь за собой психологические расстройства. Об этом «Федеральному агентству новостей» рассказал психиатр, главный врач психиатрической клиники Госпитальная Марчел Додица.

По словам эксперта, более чем 30% людей, переболевших коронавирусом, сталкиваются с паническими атаками, симптомами биполярного расстройства и проблемами с памятью.

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Люди жалуются на спонтанную смену настроения, которая никак не зависит от внешних обстоятельств. Также среди симптомов хроническая усталость, повышенная тревожность, проблемы с концентрацией и бессонница.

Ранее сообщалось, что COVID-19 привел к снижению продолжительности жизни.

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