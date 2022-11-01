Врач назвала психологические последствия COVID-19

Коронавирусная инфекция может отразиться не только на физическом здоровье, но повлечь за собой психологические расстройства. Об этом «Федеральному агентству новостей» рассказал психиатр, главный врач психиатрической клиники Госпитальная Марчел Додица.

По словам эксперта, более чем 30% людей, переболевших коронавирусом, сталкиваются с паническими атаками, симптомами биполярного расстройства и проблемами с памятью.