Ученые заявили о надвигающейся новой волне COVID-19

В Европе ожидается новая волна коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ученых.

В Великобритании начал быстро распространяться подвид «омикрон»-штамма «цербер». Как заявили в издательстве, рост заражений «цербером» может спровоцировать третью волну заболеваемости вариантами «омикрона».

«В процессе адаптации вирусы меняются так, чтобы обходить иммунитет. И новый вариант BQ.1.1 потенциально может стать источником следующей волны коронавируса», — высказался директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.