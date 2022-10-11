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3 часа назад

Ученые заявили о надвигающейся новой волне COVID-19 в Европе из-за штамма «цербер»

Катерина Саломе

В Европе ожидается новая волна коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ученых.

Ученые заявили о надвигающейся новой волне COVID-19
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В Великобритании начал быстро распространяться подвид «омикрон»-штамма «цербер». Как заявили в издательстве, рост заражений «цербером» может спровоцировать третью волну заболеваемости вариантами «омикрона».

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«В процессе адаптации вирусы меняются так, чтобы обходить иммунитет. И новый вариант BQ.1.1 потенциально может стать источником следующей волны коронавируса», — высказался директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.

Ранее мы сообщали о том, что оториноларинголог назвал неожиданное последствие COVID-19.

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