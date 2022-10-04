Ученый объяснил, как смарт-часы могут обнаружить COVID-19

Смарт-часы и фитнес-трекеры в последние годы стали интересовать ученых из-за способности носимых устройств отслеживать состояние здоровья владельца. Хавьер Андреу-Перес, один из старших преподавателей Университета Эссекса, решил поискать ответ на вопрос, как эти гаджеты могут помочь в обнаружении коронавируса.

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Проанализировав данные о пациентах с COVID-19, ученые отметили, что у многих инфицированных увеличивается частота дыхания на ранних стадиях болезни. Так родилась идея собрать с помощью умных гаджетов статистику об их “носителях”. Тем более, что для оценки частоты дыхания достаточно фотоплетизмографии – она предполагает одну точку контакта датчика с телом. Поскольку выбранный метод чувствителен к окружающим факторам, было решено анализировать данные, собранные во время сна.

С помощью фотоплетизмографии удалось выявить 20% случаев заражения коронавирусом превентивно – за два дня до появления первых симптомов, а 80 – на третий день появления симптомов.

Однако при разработке смарт-часов и фитнес-трекеров инженеры не планировали внедрять функцию круглосуточного мониторинга симптомов инфекционных заболеваний. Следовательно, опираться на полученные данные полностью нельзя. Но они могут послужить в процессе улучшения технологии, изменения алгоритмов и обучения искусственного интеллекта.

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