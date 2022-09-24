Как определить температуру тела без градусника

Конечно, самый простой способ измерить температуру – это взять термометр, который покажет результат с точностью до десятых. Но иногда бывает так, что под рукой никаких приборов нет, а узнать температуру нужно. «Рамблер» рассказывает, как можно определить температуру тела без использования градусника.

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Потрогать лоб

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Чтобы определить температуру тела, нужно прикоснуться ко лбу тыльной стороной ладони, так как на этой стороне более чувствительная кожа. Способ простой, но не идеальный. Если температура повысилась у вас, то лучше попросить кого-то, кто чувствует себя получше. Дело в том, что у вас могут быть или очень холодные руки, и тогда вам покажется, что лоб просто горит, либо, наоборот, горячие, и тога вы не ощутите никакой разницы. Также стоит прикоснуться к груди и спине, чуть ниже шеи. Если кожа, кажется, слишком горячей, то температура, скорее всего, выше нормы.

Цвет лица

Обычно при повышении температуры краснеют щеки. По этому признаку действительно можно сделать вывод о температуре тела, но стоит учитывать несколько важных моментов. Во-первых, в комнате не должно быть слишком жарко, а во-вторых, человек, по лицу которого вы пытаетесь определить температуру его тела, должен быть в спокойном расслабленном состоянии. Если он только что зашел с морозной улицы, поднимался по лестнице или делал что-то, что требует физических усилий, щеки могли покраснеть от этого.

Измерить пульс

При повышении температуры тела сердцебиение учащается. У взрослого человека и детей старше 10 лет в норме пульс держится в диапазоне от 60 до 90 ударов в минуту. С повышением температуры на один градус число ударов возрастает на 8-10. У детей дошкольного и младшего школьного возраста пульс в норме не превышает 120 ударов в минуту, у детей от года до двух – 130 ударов в минуту, а у младенцев младше года – 160 ударов в минуту.

«Еще один признак который нам может указывать на повышение температуры тела - это учащенное сердцебиение у человека в покое. В норме частота ударов 60-90 в минуту. При повышении температуры тела на каждый градус, пульс соответственно увеличивается на 8-10 ударов в минуту». Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Общее состояние

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На повышение температуры указывают и другие симптомы, которые сложно не заметить:

Ощущение жара,

Озноб. Нередко лихорадка проявляется так, что человеку становится очень холодно,

Слабость или сильная усталость,

Потливость, когда вроде бы ничего не делаешь, а на коже появляется испарина,

Тошнота. Некоторых людей при повышении температуры тошнит,

Головная боль. Может быть слабой или достаточно интенсивной, иногда болит определенный участок,

Неприятные ощущения в глазах, сухость, резь при ярком свете.

«Мы обращаем внимание на косвенные признаки, которые говорят нам о высокой температуре дела: общее недомогание, гиперемия лица (во время покоя), озноб, повышенное потоотделение». Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Температура не повышается просто так, она всегда указывает на то, что с организмом не все в порядке. Иногда это банальная ОРВИ, но далеко не всегда нужно просто ждать, когда само пройдет. Если температура держится дольше трех дней, это может указывать на то, то к вирусной инфекции присоединилась бактериальная и может понадобиться терапия антибактериальными препаратами. Это значит, что нужно обратиться к врачу, который оценит всю клиническую картину, соберет анамнез и назначит самый эффективный в вашем случае препарат.

Как еще можно измерить температуру

«Иногда мы пользуемся приемом, когда измеряем температуру тыльной стороной ладони на симметричных участках кожного покрова, к примеру, левой и правой руки, левой и правой ноги, на боковых отделах живота. Отсюда можно сделать вывод о наличии какого-либо воспалительного процесса, который сопровождается локальным повышением температуры в зоне предполагаемого патологического процесса». Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

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