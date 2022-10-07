Оториноларинголог назвал неожиданное последствие COVID-19

Врач-оториноларинголог "СМ-Клиника" Антон Ризаев заявил, что снижение и потеря слуха, которым могут сопутствовать головокружение и шум в ушах, являются последствиями коронавируса. Подробностями эксперт поделился в беседе с "Газетой.Ru".
При этом медик отметил, что на сегодняшний день точных данных по частоте развития тугоухости на фоне SARS COV-19 нет:
"Из известных к настоящему времени случаев можно говорить о нескольких вероятных механизмах развития поражения слухового анализатора. Во-первых, достоверно установлено наличие у вируса нейроинвазивных и нейропатогенных свойств, а также способность вируса длительно находиться в нервных клетках, оказывая на них прямой цитотоксический эффект, что в случае поражения нейронов слухового анализатора может приводить к развитию острой и хронической нейросенсорной тугоухости".
Кроме этого, по словам Ризаева, попадая в нервную ткань и в слуховые рецепторы кортиева органа, вирус вызывает высвобождение иммунокомпетентными клетками медиаторов воспаления. Такие повреждения, как правило, носят обратимый характер на ранних стадиях, если вовремя начато соответствующее лечение.
Отмечается, что подобные симптомы могут развиваться и при других вирусных инфекциях, как острых: грипп, аденовирус, --так и хронических: вирус герпеса 1 и 2 типа, вирус Эпштейн-Барр, Варицелла Зостер.