Оториноларинголог назвал неожиданное последствие COVID-19

Врач-оториноларинголог "СМ-Клиника" Антон Ризаев заявил, что снижение и потеря слуха, которым могут сопутствовать головокружение и шум в ушах, являются последствиями коронавируса. Подробностями эксперт поделился в беседе с "Газетой.Ru".

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При этом медик отметил, что на сегодняшний день точных данных по частоте развития тугоухости на фоне SARS COV-19 нет:

"Из известных к настоящему времени случаев можно говорить о нескольких вероятных механизмах развития поражения слухового анализатора. Во-первых, достоверно установлено наличие у вируса нейроинвазивных и нейропатогенных свойств, а также способность вируса длительно находиться в нервных клетках, оказывая на них прямой цитотоксический эффект, что в случае поражения нейронов слухового анализатора может приводить к развитию острой и хронической нейросенсорной тугоухости".

Кроме этого, по словам Ризаева, попадая в нервную ткань и в слуховые рецепторы кортиева органа, вирус вызывает высвобождение иммунокомпетентными клетками медиаторов воспаления. Такие повреждения, как правило, носят обратимый характер на ранних стадиях, если вовремя начато соответствующее лечение.