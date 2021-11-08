Врач заявил, что привитые мешают мутации COVID-19

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что вакцинированный человек является конечным звеном при распространении COVID-19 и предотвращает мутацию вируса. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".
По словам медика, даже если привитый заболевает, он выделяет меньшее количество вируса.
"Но при этом мы не забываем, что есть понятие стерильный иммунитет. Значит, что когда человек заражается, он дальше вирус не передает, и вот тот, кто вакцинирован, выделяет меньшее количество вируса и вирусная нагрузка для окружающих снижается. Это во-первых. Во-вторых, он является конечным звеном для вируса, что предотвращает мутацию коронавирусной инфекции", - сказал инфекционист.
Ранее эпидемиолог назвал самую защищенную от COVID-19 категорию людей. По мнению врача, меньшую опасность коронавирус представляет людям, которые переболели, а затем вакцинировались спустя шесть-девять месяцев.
Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал количество антител, необходимое для защиты от COVID-19.