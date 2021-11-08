Врач заявил, что привитые мешают мутации COVID-19

"Но при этом мы не забываем, что есть понятие стерильный иммунитет. Значит, что когда человек заражается, он дальше вирус не передает, и вот тот, кто вакцинирован, выделяет меньшее количество вируса и вирусная нагрузка для окружающих снижается. Это во-первых. Во-вторых, он является конечным звеном для вируса, что предотвращает мутацию коронавирусной инфекции", - сказал инфекционист.