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Эпидемиолог назвал самую защищенную от COVID-19 категорию людей

Даша Краснова
1 час назад

Доктор медицинских наук, эпидемиолог Михаил Фаворов, объяснил, какая группа людей считается наиболее защищенной от коронавирусной инфекции. Его слова передает «Эхо Москвы».

По его мнению, наиболее защищенная от COVID-19 категория людей — это те, кто переболел, а затем вакцинировался через шесть-девять месяцев.

По его словам, эта группа людей может жить нормальной жизнью. Медик подчеркнул, что их все равно будут заставлять носить маски, но отсутствие средств защиты для них является неопасным.

«Те, кто не болел, вакцинирован и ревакцинирован — желательно вакцинироваться другой вакциной, чем вакцинированы, чтобы антитела обладали большим спектром, чтобы все было разное», — заявил Фаворов.

Он объяснил, что привитым «Спутником V» лучше повторно вакцинироваться «КовиВаком» через шесть-девять месяцев. В таком случае человека можно считать защищенным от коронавируса.

Ранее "Рамблер" передавал слова вирусолога о принудлительной вакцинации.

Коронавирус,Видео,Михаил Фаворов,Эхо Москвы,
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