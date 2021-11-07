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Вирусолог высказался о принудительной вакцинации

Катя Кобышева
2 часа назад

Известный российский вирусолог поддержал идею принудительной вакцинации. Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков поделился мнением в эфире «Радио России».

Эксперта оценил низкий уровень вакцинации в России и отметил, что «про это надо кричать». По его словам, необходимо, чтобы прививку сделали около 80 процентов людей. Но, по данным оперативного штаба на 5 ноября, коллективный иммунитет в России составляет лишь 48 процентов.

«Это очень непопулярно, конечно, то, что я скажу, но я считаю, что должна быть принудительная вакцинация. Вот могут меня там распять просто, но я думаю, что [это нужно] во имя этих людей, которые сейчас сопротивляются», — высказался Петр Чумаков.

Эксперт уверен, что потом люди, которых заставили вакцинироваться, будут благодарны. При этом Чумаков отметил, что 80 процентов — это тот уровень, который нужен прямо сейчас. С появлением новых штаммов, возможно, понадобятся и все 90.

Ранее врач рассказала о том, что повышает риск заражения COVID-19.

Коронавирус,Видео,РАН,
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