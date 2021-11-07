«Это очень непопулярно, конечно, то, что я скажу, но я считаю, что должна быть принудительная вакцинация. Вот могут меня там распять просто, но я думаю, что [это нужно] во имя этих людей, которые сейчас сопротивляются», — высказался Петр Чумаков.