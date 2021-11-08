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Гинцбург назвал нужное количество антител для защиты от COVID-19

Даша Краснова
2 часа назад

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал количество антител, необходимое для защиты от коронавируса. Результаты исследования, проведенного совместно с департаментом здравоохранения Москвы, он раскрыл газете «Известия».

Гинцбург назвал нужное количество антител для защиты от COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Для защиты от дельта-штамма необходимо 300 антител в международных единицах. Понятие "нейтрализующие единицы антител" ввели недавно из-за многообразия тестов, которые определяли антитела на свой лад.

«Теперь нужно сравнивать по международным единицам, а не по титрам, как мы с вами когда-то делали, и не по коэффициенту позитивности», — объяснил он

Если этот показатель ниже 300, то необходимо вакцинироваться препаратом «Спутник Лайт». В случае, если после этого уровень антител находится в районе 350-400 единиц, то можно привиться вторым компонентом «Спутника V». Идеальным для защиты от заражения COVID-19 Гинцбург назвал показатель в 500 антител и выше.

Ранее "Рамблер" сообщал, у кого "очень быстро вымываются антитела".

Коронавирус,Александр Гинцбург,газета "Известия",
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