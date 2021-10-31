Врач рассказал, у кого "очень быстро вымываются антитела"

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что у людей старше 60 лет с хроническими заболеваниями уровень антител снижается очень быстро, поэтому им необходима дополнительная доза вакцины от коронавируса.
«У лиц старше 60 лет с хроническими заболеваниями, страдающих диабетом и так далее, очень быстро вымываются антитела», — сказал медик в беседе с URA.RU.
По словам Мясникова, у этой категории людей иммунный ответ на вакцину вырабатывается не так хорошо, как у молодых. По этой причине он посоветовал пожилым «вдогонку, после двухфазной прививки, дать третью дозу». Тогда они будут «достаточно защищены» от коронавирусной инфекции, объяснил врач.
Ранее врач назвал главные ошибки при измерении сатурации. Чтобы корректно измерить уровень насыщения кислородом крови, необходимо правильно использовать пульсоксиметр. У здоровых взрослых людей это показатель составляет 96-100%.