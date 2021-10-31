Врач рассказал, у кого "очень быстро вымываются антитела"

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что у людей старше 60 лет с хроническими заболеваниями уровень антител снижается очень быстро, поэтому им необходима дополнительная доза вакцины от коронавируса.

«У лиц старше 60 лет с хроническими заболеваниями, страдающих диабетом и так далее, очень быстро вымываются антитела», — сказал медик в беседе с URA.RU.

По словам Мясникова, у этой категории людей иммунный ответ на вакцину вырабатывается не так хорошо, как у молодых. По этой причине он посоветовал пожилым «вдогонку, после двухфазной прививки, дать третью дозу». Тогда они будут «достаточно защищены» от коронавирусной инфекции, объяснил врач.