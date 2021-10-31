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Врач назвал главные ошибки при измерении сатурации

Анна Шутова
3 часа назад

Кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин назвал главные ошибки людей при измерении сатурации. Об этом сообщает РИА Новости.

Врач назвал главные ошибки при измерении сатурации
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как рассказал медик, у здоровых взрослых людей уровень насыщения кислородом крови составляет 96-100%. Если человек живет в горах, у него этот показатель в норме — 95-100%.

Чтобы корректно измерить уровень сатурации, необходимо правильно использовать пульсоксиметр. Устройство не должно быть зафиксировано слишком туго или слабо, а человек не должен двигаться. Кроме того, нельзя измерять сатурацию с накрашенными лаком ногтями или накладными.

"Кожа на пальце, который используется для пульсоксиметра, должна быть без порезов, там не должно быть мозолей и всего, что может препятствовать считыванию датчика", — добавил Андрей Кондрахин.

Критическими считаются значения ниже 90%. Как отметил эксперт, если сатурация падает, в организме идет какой-то патологический процесс.

Ранее врач заявил, что в легких могут появиться "отверстия" из-за коронавируса

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