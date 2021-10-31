Врач назвал главные ошибки при измерении сатурации

Кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин назвал главные ошибки людей при измерении сатурации. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал медик, у здоровых взрослых людей уровень насыщения кислородом крови составляет 96-100%. Если человек живет в горах, у него этот показатель в норме — 95-100%.

Чтобы корректно измерить уровень сатурации, необходимо правильно использовать пульсоксиметр. Устройство не должно быть зафиксировано слишком туго или слабо, а человек не должен двигаться. Кроме того, нельзя измерять сатурацию с накрашенными лаком ногтями или накладными.

"Кожа на пальце, который используется для пульсоксиметра, должна быть без порезов, там не должно быть мозолей и всего, что может препятствовать считыванию датчика", — добавил Андрей Кондрахин.