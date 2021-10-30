У пациентов с осложнениями на легкие из-за коронавирусной инфекции может развиться свищ. О том, что в легких могут фактически появиться отверстия, предупредил врач-пульмонолог Сергей Пурясев. Об этом сообщает URA.RU.

Медик объяснил, что COVID нередко воспаление легких. Из-за этого стенки легких деформируются и появляются похожие на дырки гнойники.

«Это серьезнейшее осложнение, которое грозит сепсисом, заражением крови, и лечится только антибиотиками, бронхоскопией, когда идет очистка от гноя. Хирургически свищ трудно лечить, потому что сшить нельзя», — объяснил Пурясев.

При этом подобное осложнение может развиться не только у больных с коронавирусом, уточнил специалист. Появлению таких свищей более остальных подвержены люди с трофическими расстройствами, алкоголизмом и нарушенным режимом питания.

«Но бывает и так, что прилетает очень агрессивная инфекция, и здоровые люди валятся, как бревна», — считает пульмонолог.