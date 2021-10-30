Врач: тяжелая форма COVID-19 может развиться за 3 дня

Врач-терапевт, пульмонолог Алексей Никишенков заявил, что тяжелое течение коронавируса может развиться за 3-5 дней с момента появления первых симптомов, сообщает ТАСС.
Связано такое быстрое развитие заболевания, по словам Никишенкова, с появлением новых, более агрессивных штаммов, кроме того, как отметил специалист, течение болезни зависит и от состояния иммунной системы человека.
… от момента первых симптомов высокой лихорадки в течение трех-пяти дней может привести к тяжелому поражению легких. Это связано с появлением новых штаммов, в том числе индийского дельта-штамма, и в целом от реакции индивида, который заразился: от состояния его иммунной системы, от хронических заболеваний, которые он имеет,
— заявил эксперт.
Также Никишенков отметил три наихудших сочетания для коронавирусной инфекции — сахарный диабет, ожирение и пожилой возраст.
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