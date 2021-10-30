Врач: тяжелая форма COVID-19 может развиться за 3 дня

… от момента первых симптомов высокой лихорадки в течение трех-пяти дней может привести к тяжелому поражению легких. Это связано с появлением новых штаммов, в том числе индийского дельта-штамма, и в целом от реакции индивида, который заразился: от состояния его иммунной системы, от хронических заболеваний, которые он имеет,