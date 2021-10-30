Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+14° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.65
Войти в почту

Врач: тяжелая форма COVID-19 может развиться за 3 дня

Мария Кимакович
43 минуты назад

Врач-терапевт, пульмонолог Алексей Никишенков заявил, что тяжелое течение коронавируса может развиться за 3-5 дней с момента появления первых симптомов, сообщает ТАСС.

Врач: тяжелая форма COVID-19 может развиться за 3 дня
Фото: DepositphotosDepositphotos

Связано такое быстрое развитие заболевания, по словам Никишенкова, с появлением новых, более агрессивных штаммов, кроме того, как отметил специалист, течение болезни зависит и от состояния иммунной системы человека.

… от момента первых симптомов высокой лихорадки в течение трех-пяти дней может привести к тяжелому поражению легких. Это связано с появлением новых штаммов, в том числе индийского дельта-штамма, и в целом от реакции индивида, который заразился: от состояния его иммунной системы, от хронических заболеваний, которые он имеет,

— заявил эксперт.

Также Никишенков отметил три наихудших сочетания для коронавирусной инфекции — сахарный диабет, ожирение и пожилой возраст.

Ранее "Рамблер" приводил объяснения врача о том, чем опасно не пройти полный курс вакцинации

Коронавирус,ИТАР-ТАСС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители