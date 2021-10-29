Врач объяснил, чем опасно не пройти полный курс вакцинации

"Это надо понимать как "не ранее, чем через 21 день". Если по тем или иным причинам не получилось ввести вторую дозу ровно через три недели, то это можно сделать позже. Жестких сроков нет, можно ввести вторую дозу и через четыре, и через пять недель. Но цикл вакцинации завершится только со второй дозой", – уточнил врач.