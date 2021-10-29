Врач объяснил, чем опасно не пройти полный курс вакцинации

Вакцинация "Спутником V" проходит в два этапа с промежутком в 21 день. Главный врач сети клиник "К+31", кандидат медицинских наук Борис Чурадзе рассказал, чем может быть опасен незавершенный курс вакцинации. Его слова передает радио Sputnik.
В инструкциях к большинству вакцин от коронавирусной инфекции говорится, что прививку нужно проводить в два этапа. Сначала вводится первый компонент препарата, а через определенное количество дней – второй. Этот подход помогает сформировать в организме иммунитет к COVID-19.
Два компонента вакцины "Спутник V" нужно вводить с интервалом в 21 день, только потом завершится полный цикл вакцинации.
"Это надо понимать как "не ранее, чем через 21 день". Если по тем или иным причинам не получилось ввести вторую дозу ровно через три недели, то это можно сделать позже. Жестких сроков нет, можно ввести вторую дозу и через четыре, и через пять недель. Но цикл вакцинации завершится только со второй дозой", – уточнил врач.
При этом откладывать второй этап вакцинации надолго не стоит. Так как в перерыве между вакцинациями можно успеть заразиться. Если человек заболел после первого укола, продолжать цикл вакцинации без консультации с врачом не стоит.
"Специалист сможет комплексно оценить состояние здоровья и принять решение о введении второй дозы вакцины. Иногда вторую дозу препарата вводят через месяц-два после выздоровления, а иногда отсрочка может составлять полгода", – добавил он.
Продолжение вакцинации зависит от наличия или отсутствия осложнений COVID-19, а также от титра антител в крови.
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