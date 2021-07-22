Хроники: дельта-штамм COVID не опаснее остальных

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Для тех, у кого есть иммунитет после прививки или болезни, "дельта"-штамм не более смертоносный, чем другие штаммы. В большей степени от нового штамма умирают люди из группы риска. Об этом рассказал молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Сергей Харитонов в разговоре с РИА Новости.

Врач общей практики, заведующий отделением в Диагностическом центре 5 Денис Прокофьев рассказал, какими должны быть противоэпидемиологических меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса и появление новых мутаций. Об этом он написал на своей странице в Facebook. "Рамблер" делится мнением медика.

Так, одно из предложений врача - массово проводить тесты на коронавирус:

"На улицах установить кабинки, в которых можно взять тест, а также экспресс тест, не выходя из машины [...] Государство бесплатно должно выдавать жителям медицинские маски".

В Министерстве здравоохранения РФ сообщили, что у 20—30% переболевших COVID-19 могут возникать тромбозы, а у 31% — одышка.