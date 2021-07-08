Хроники: COVID предложили лечить аспирином

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Коронавирус Эпсилон — новая интересная мутация, которая была обнаружена в Калифорнии. Именно ее выделяют в подавляющем случае новых заражений в США.

Он меньше подвержен нейтрализующим антителам, также интересно, что мутация изменила N-белок. Три мутации в белке спайка коронавируса Эпсилона снижают нейтрализующую способность антител, индуцированных текущими вакцинами или прошлыми инфекциями COVID.

Ученые Альбертского университета в Канаде выяснили, что аспирин и другие противовоспалительные препараты могут быть эффективными в борьбе с осложнениями от коронавируса. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Emergent Materials. Кратко об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

По словам авторов документа, противовоспалительные препараты не рекомендуются на ранних этапах заражения COVID-19, потому что они могут повлиять на способность организма бороться с вирусом. Однако они могут помочь позже, когда в организме начнутся серьезные воспалительные реакции. Эти препараты, например аспирин, имеют меньше побочных эффектов, чем ремдесивир или дексаметазон.

Третья волна коронавируса была неизбежной и случилась бы и без дельта-штамма.

Об этом заявил завлабораторией вирусологии Новосибирского университета член-корреспондент РАН Нетесов в беседе с РИА Новости.

Слишком теплая погода может отягощать течение болезни, заявил эксперт.