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Хроники коронавируса: главные новости за 8 июля

Диана Товсепова
1 час назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники: COVID предложили лечить аспирином
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

ВОЗ оценила опасность нового штамма из Калифорнии

Коронавирус Эпсилон — новая интересная мутация, которая была обнаружена в Калифорнии. Именно ее выделяют в подавляющем случае новых заражений в США.
Он меньше подвержен нейтрализующим антителам, также интересно, что мутация изменила N-белок. Три мутации в белке спайка коронавируса Эпсилона снижают нейтрализующую способность антител, индуцированных текущими вакцинами или прошлыми инфекциями COVID.

Коронавирус предложили лечить аспирином

Ученые Альбертского университета в Канаде выяснили, что аспирин и другие противовоспалительные препараты могут быть эффективными в борьбе с осложнениями от коронавируса. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Emergent Materials. Кратко об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
По словам авторов документа, противовоспалительные препараты не рекомендуются на ранних этапах заражения COVID-19, потому что они могут повлиять на способность организма бороться с вирусом. Однако они могут помочь позже, когда в организме начнутся серьезные воспалительные реакции. Эти препараты, например аспирин, имеют меньше побочных эффектов, чем ремдесивир или дексаметазон.

"Считали, что все нормально": кто виноват в третьей волне

Третья волна коронавируса была неизбежной и случилась бы и без дельта-штамма.
Об этом заявил завлабораторией вирусологии Новосибирского университета член-корреспондент РАН Нетесов в беседе с РИА Новости.

Эксперт рассказал, как жара влияет на течение COVID-19

Слишком теплая погода может отягощать течение болезни, заявил эксперт.
Стало известно, как жара влияет на течение коронавируса. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в интервью РИА Новости.
Коронавирус,ВОЗ,РАН,РИА Новости,
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