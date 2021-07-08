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Коронавирус предложили лечить аспирином и другими противовоспалительными

Lenta.ru
3 часа назад
Ученые Альбертского университета в Канаде выяснили, что аспирин и другие противовоспалительные препараты могут быть эффективными в борьбе с осложнениями от коронавируса. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Emergent Materials. Кратко об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Коронавирус предложили лечить аспирином
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По словам авторов документа, противовоспалительные препараты не рекомендуются на ранних этапах заражения COVID-19, потому что они могут повлиять на способность организма бороться с вирусом. Однако они могут помочь позже, когда в организме начнутся серьезные воспалительные реакции. Эти препараты, например аспирин, имеют меньше побочных эффектов, чем ремдесивир или дексаметазон.
Наряду с аспирином в статье предлагаются пять других лекарственных средств, которые могут быть перепрофилированы под антикоронавирусную терапию: фенофибрат для снижения уровня холестерина, противогрибковый флуконазол, антибактериальное средство под названием изониазид, пищевая добавка ресвератрол и 2-метоксиэстрадиол — экспериментальный препарат, который использовался для лечения рака груди, рака яичников и ревматоидного артрита.
Хотя COVID-19 является респираторной инфекцией, поражающей легкие, уже хорошо известно, что это многофакторное заболевание, которое поражает другие органы и тесно связано с пагубной воспалительной реакцией. Так, SARS-CoV-2 вызывает нарушение метаболических путей арахидоновой кислоты, что нарушает баланс между провоспалительными и противовоспалительными соединениями.
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