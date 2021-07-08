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В ВОЗ оценили опасность нового штамма коронавируса из Калифорнии

Диана Товсепова
41 минуту назад
Коронавирус Эпсилон — новая интересная мутация, которая была обнаружена в Калифорнии. Именно ее выделяют в подавляющем случае новых заражений в США.
ВОЗ оценила опасность нового штамма из Калифорнии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Он меньше подвержен нейтрализующим антителам, также интересно, что мутация изменила N-белок. Три мутации в белке спайка коронавируса Эпсилона снижают нейтрализующую способность антител, индуцированных текущими вакцинами или прошлыми инфекциями COVID.
Об опасности этого штамма высказались во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в комментарии изданию «Лента.ру».
По данным ВОЗ, число случаев заражения этой разновидностью вируса и вариантами «дзета» и «тета» снизилось, что свидетельствует о снижении их распространенности и уменьшении риска для здоровья по сравнению с другими штаммами. Поэтому ВОЗ перестала рассматривать их, как вирусы вызывающие обеспокоенность.
«Все три варианта находятся под постоянным наблюдением, и если появятся новые доказательства их опасности, то их классификация будет пересмотрена», — сообщили в ВОЗ.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, как жара влияет на течение COVID-19.
Коронавирус,ВОЗ,Lenta.ru,
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