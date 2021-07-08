ВОЗ оценила опасность нового штамма из Калифорнии

Коронавирус Эпсилон — новая интересная мутация, которая была обнаружена в Калифорнии. Именно ее выделяют в подавляющем случае новых заражений в США.
Он меньше подвержен нейтрализующим антителам, также интересно, что мутация изменила N-белок. Три мутации в белке спайка коронавируса Эпсилона снижают нейтрализующую способность антител, индуцированных текущими вакцинами или прошлыми инфекциями COVID.
По данным ВОЗ, число случаев заражения этой разновидностью вируса и вариантами «дзета» и «тета» снизилось, что свидетельствует о снижении их распространенности и уменьшении риска для здоровья по сравнению с другими штаммами. Поэтому ВОЗ перестала рассматривать их, как вирусы вызывающие обеспокоенность.
«Все три варианта находятся под постоянным наблюдением, и если появятся новые доказательства их опасности, то их классификация будет пересмотрена», — сообщили в ВОЗ.