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Хроники коронавируса: главные новости за 21 июня

Анна Арсеньева
4 часа назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники коронавируса: симптомы "индийского" штамма
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Инфекционист назвал симптомы "индийского" штамма

Инфекционист Абдул Гафур рассказал, какие симптомы характеры при заражении "индийским" штаммом коронавируса. У инфицированных новой мутацией SARS-CoV-2 появляются тромбы, провоцирующие гангрену, а также расстройства слуха и желудка.

Гинцбург назвал фактор, препятствующий появлению антител

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что глюкозное голодание, возникающее из-за длительных физических нагрузок, может ухудшить выработку антител к COVID-19 после прививки, передает ТАСС.

Песков: "Ревакцинация является неизбежной"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что ревакцинация граждан является неизбежной. Об этом сообщает РИА Новости.

Названы сроки снижения заболеваемости COVID в РФ

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в России будет достигнут в течение трех недель, а спустя два месяца стоит ожидать падения заболеваемости.

Коронавирус может менять клетки крови

Ученые из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии обнаружили, что коронавирус способен влиять на клетки крови. Исследование опубликовано в издании Biophysical Journal.
Коронавирус,Александр Гинцбург,Дмитрий Песков,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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