Хроники коронавируса: симптомы "индийского" штамма

Инфекционист Абдул Гафур рассказал, какие симптомы характеры при заражении "индийским" штаммом коронавируса. У инфицированных новой мутацией SARS-CoV-2 появляются тромбы, провоцирующие гангрену, а также расстройства слуха и желудка.
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что глюкозное голодание, возникающее из-за длительных физических нагрузок, может ухудшить выработку антител к COVID-19 после прививки, передает ТАСС.
Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в России будет достигнут в течение трех недель, а спустя два месяца стоит ожидать падения заболеваемости.