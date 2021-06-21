Хроники коронавируса: симптомы "индийского" штамма

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Инфекционист Абдул Гафур рассказал, какие симптомы характеры при заражении "индийским" штаммом коронавируса. У инфицированных новой мутацией SARS-CoV-2 появляются тромбы, провоцирующие гангрену, а также расстройства слуха и желудка.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что глюкозное голодание, возникающее из-за длительных физических нагрузок, может ухудшить выработку антител к COVID-19 после прививки, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что ревакцинация граждан является неизбежной. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в России будет достигнут в течение трех недель, а спустя два месяца стоит ожидать падения заболеваемости.