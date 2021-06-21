Инфекционист Абдул Гафур рассказал, какие симптомы характеры при заражении "индийским" штаммом коронавируса. Об этом сообщает газета Express.

Так, по словам медика, у зараженных дельта-вариантом SARS-CoV-2 часто наблюдается диарея. В первую волну коронавируса данный симптом встречался гораздо реже.

Кроме того, у инфицированных "индийским" штаммом появляются тромбы, провоцирующие гангрену, а также расстройства слуха и желудка.