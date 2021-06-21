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Инфекционист назвал симптомы "индийского" штамма коронавируса

Анна Арсеньева
2 часа назад
Инфекционист Абдул Гафур рассказал, какие симптомы характеры при заражении "индийским" штаммом коронавируса. Об этом сообщает газета Express.
Так, по словам медика, у зараженных дельта-вариантом SARS-CoV-2 часто наблюдается диарея. В первую волну коронавируса данный симптом встречался гораздо реже.
Кроме того, у инфицированных "индийским" штаммом появляются тромбы, провоцирующие гангрену, а также расстройства слуха и желудка.
Инфекционисты из Великобритании отметили, что новая мутация резко увеличила число госпитализаций.
Коронавирус,Видео,
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