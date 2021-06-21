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В Индии выявили новый штамм COVID-19 «дельта плюс»

Мария Грибова
3 часа назад
В индийском штате Махараштра выявили 20 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса, ему дали название «дельта плюс» (B.1.617.2.1). Об этом сообщил в эфире телеканала India TV глава Управления медицинского образования и исследований, доктор Татьярао П. Лахан.
В Индии выявили новый штамм COVID-19 «дельта плюс»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Известно, что новый вариант вируса отличается наличием в спайковом белке мутации K417N, которая способна снижать активность антител у переболевших и вакцинированных людей.
Для сдерживания распространения коронавируса власти создали специальные зоны и опечатали районы, где был обнаружен новый вариант COVID-19.
Коронавирус,Роспотребнадзор,
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