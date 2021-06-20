Роспотребнадзор предсказал ускоренный рост заражений

Вирус может распространяться еще быстрее, если достаточное количество населения не будет иммунизировать. Дело в том, что привитых от коронавируса в РФ еще мало, а доля переболевших с остатком антител нребольшая. Об этом заявила Анна Сперанская, руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.
"Вакцинированных у нас мало. Доля переболевших, у которых еще остались антитела, она небольшая... Это значит, что он (вирус – ред.) будет распространяться еще быстрее, проще будет распространяться", — сказала Сперанская на канале "Россия 1".
Она считает единственным выходом из этой ситуации — "привить достаточное количество населения, чтобы новые формы вируса не получали возможность быстро распространяться".