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Роспотребнадзор предсказал ускоренное распространение COVID-19

Диана Товсепова
1 час назад
Вирус может распространяться еще быстрее, если достаточное количество населения не будет иммунизировать. Дело в том, что привитых от коронавируса в РФ еще мало, а доля переболевших с остатком антител нребольшая. Об этом заявила Анна Сперанская, руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор предсказал ускоренный рост заражений
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"Вакцинированных у нас мало. Доля переболевших, у которых еще остались антитела, она небольшая... Это значит, что он (вирус – ред.) будет распространяться еще быстрее, проще будет распространяться", — сказала Сперанская на канале "Россия 1".
Она считает единственным выходом из этой ситуации — "привить достаточное количество населения, чтобы новые формы вируса не получали возможность быстро распространяться".
Коронавирус,Роспотребнадзор,
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