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Коронавирус может менять клетки крови

Анна Арсеньева
1 час назад
Ученые из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии обнаружили, что коронавирус способен влиять на клетки крови. Исследование опубликовано в издании Biophysical Journal.
Коронавирус может менять клетки крови
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Специалисты использовали данные 17 пациентов с различными фазами COVID-19, 14 выздоравливающих и 24 здоровых людей, которые вошли в контрольную группу. Они изучили свыше четырех миллионов клеток крови инфицированных и сравнили их с показателями тех, кто не заражен коронавирусом.
В ходе исследования выяснилось, что COVID-19 может менять структуру клеток:
"Мы обнаружили значительные изменения в жесткости лимфоцитов, размере моноцитов, размере и деформируемости нейтрофилов, а также неоднородности деформации и размера эритроцитов", — рассказали медики.
По их словам, данные изменения повышают риск возникновения окклюзии сосудов и эмболии легких и влияют на дефицит кислорода.
У некоторых пациентов спустя несколько месяцев после выздоровления состояние клеток вернулось к исходному уровню.
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