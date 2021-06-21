Коронавирус может менять клетки крови

Ученые из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии обнаружили, что коронавирус способен влиять на клетки крови. Исследование опубликовано в издании Biophysical Journal.

Специалисты использовали данные 17 пациентов с различными фазами COVID-19, 14 выздоравливающих и 24 здоровых людей, которые вошли в контрольную группу. Они изучили свыше четырех миллионов клеток крови инфицированных и сравнили их с показателями тех, кто не заражен коронавирусом.

В ходе исследования выяснилось, что COVID-19 может менять структуру клеток:

"Мы обнаружили значительные изменения в жесткости лимфоцитов, размере моноцитов, размере и деформируемости нейтрофилов, а также неоднородности деформации и размера эритроцитов", — рассказали медики.

По их словам, данные изменения повышают риск возникновения окклюзии сосудов и эмболии легких и влияют на дефицит кислорода.