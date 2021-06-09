Объяснен рост заболеваемости COVID-19 в России

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Хроники коронавируса: главные новости за 9 июня
Анна Арсеньева
1 час назад
"Рамблер" собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Фото:
depositphotos.com
depositphotos.com
Иммунолог объяснил рост заболевших COVID в России
depositphotos.com
Аллерголог-иммунолог
Владимир Болибок
рассказал, с чем связан рост заболеваемости коронавирусом в России. По мнению врача, такой подъем связан с началом сезона отпусков и выпускных.
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Названы продукты, полезные для переболевших COVID
depositphotos.com
Врач-инфекционист, заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы
Светлана Малиновская
рассказала, какие продукты необходимо добавить в свой рацион людям, переболевшим коронавирусом.
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В Африке вместо вакцины вводили людям воду
depositphotos.com
В Кении местным жителям вместо вакцины от коронавируса вводили воду. Вакцинация проводится в стране бесплатно в специальных медицинских центрах. Однако из-за нехватки вакцины некоторые врачи начали предлагать жителям сделать прививку за деньги.
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«Это похоже на адский отель»: туристы о карантине
depositphotos.com
Туристки заплатили за отель в Лондоне 2240 фунтов стерлингов (230 тысяч рублей) и пожаловались на условия. Свекровь вместе с невесткой вернулись с отдыха в Турции, и их отправили на карантин.
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Евросоюз ввел ковидные паспорта для туристов
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Европейский союз
с 1 июля вводит единый внутренний ковидный паспорт туристов. За утверждение этой схемы большинством голосов проголосовали депутаты
Европарламента
.
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Коронавирус
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Владимир Болибок
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