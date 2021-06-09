Объяснен рост заболеваемости COVID-19 в России

"Рамблер" собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

В Кении местным жителям вместо вакцины от коронавируса вводили воду. Вакцинация проводится в стране бесплатно в специальных медицинских центрах. Однако из-за нехватки вакцины некоторые врачи начали предлагать жителям сделать прививку за деньги.

Туристки заплатили за отель в Лондоне 2240 фунтов стерлингов (230 тысяч рублей) и пожаловались на условия. Свекровь вместе с невесткой вернулись с отдыха в Турции, и их отправили на карантин.