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Хроники коронавируса: главные новости за 9 июня

Анна Арсеньева
1 час назад
"Рамблер" собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Объяснен рост заболеваемости COVID-19 в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Иммунолог объяснил рост заболевших COVID в России

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, с чем связан рост заболеваемости коронавирусом в России. По мнению врача, такой подъем связан с началом сезона отпусков и выпускных.

Названы продукты, полезные для переболевших COVID

Врач-инфекционист, заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская рассказала, какие продукты необходимо добавить в свой рацион людям, переболевшим коронавирусом.

В Африке вместо вакцины вводили людям воду

В Кении местным жителям вместо вакцины от коронавируса вводили воду. Вакцинация проводится в стране бесплатно в специальных медицинских центрах. Однако из-за нехватки вакцины некоторые врачи начали предлагать жителям сделать прививку за деньги.

«Это похоже на адский отель»: туристы о карантине

Туристки заплатили за отель в Лондоне 2240 фунтов стерлингов (230 тысяч рублей) и пожаловались на условия. Свекровь вместе с невесткой вернулись с отдыха в Турции, и их отправили на карантин.

Евросоюз ввел ковидные паспорта для туристов

Европейский союз с 1 июля вводит единый внутренний ковидный паспорт туристов. За утверждение этой схемы большинством голосов проголосовали депутаты Европарламента.
Коронавирус,Владимир Болибок,Светлана Малиновская,Европарламент,ЕС,
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