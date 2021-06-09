В Африке вместо вакцины вводили людям воду

В Кении местным жителям за деньги вместо вакцины от коронавируса вводили воду. Об этом пишет издание Vice.
Вакцинация препаратом шведско-британской компании AstraZeneca проводится в стране бесплатно в специальных медицинских центрах. Однако из-за нехватки вакцины некоторые врачи начали предлагать жителям сделать прививку за деньги. После оплаты вместо препарата им кололи воду.
Министр здравоохранения Кении призвал граждан дождаться бесплатной вакцинации. По его словам, власти уже начали расследование подобных случаев мошенничества.