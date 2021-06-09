В Африке вместо вакцины вводили людям воду

В Кении местным жителям за деньги вместо вакцины от коронавируса вводили воду. Об этом пишет издание Vice.

Вакцинация препаратом шведско-британской компании AstraZeneca проводится в стране бесплатно в специальных медицинских центрах. Однако из-за нехватки вакцины некоторые врачи начали предлагать жителям сделать прививку за деньги. После оплаты вместо препарата им кололи воду.