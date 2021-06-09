Иммунолог объяснил рост заболевших COVID в России

По мнению врача, такой подъем связан с началом сезона отпусков и выпускных. Он объяснил, что переносчиками заболевания могут быть дети, а них болезнь проходит бессимптомно.

"У нас достаточно много проходило мероприятий, связанных со студентами, школьниками, даже с детскими садами, родители устраивали выпускные", — пояснил Болибок.

Также есть и другая причина роста заболеваемости COVID-19. Эксперт считает, что ей является активное тестирование взрослых на наличие коронавируса. Он также добавил, что сейчас по второму разу болеют те, кто уже заражался ранее:

"Те кто переболел в прошлом году, они начинают повторно болеть коронавирусной инфекцией, оказываются вирусоносителями, таких людей благодаря расширенной тестовой системе выявляют"