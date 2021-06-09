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Иммунолог объяснил рост заболевших COVID в России

Елизавета Назарова
1 час назад
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, с чем связан рост заболеваемости коронавирусом в России. Об этом сообщает "Лента.ру".
По мнению врача, такой подъем связан с началом сезона отпусков и выпускных. Он объяснил, что переносчиками заболевания могут быть дети, а них болезнь проходит бессимптомно.
"У нас достаточно много проходило мероприятий, связанных со студентами, школьниками, даже с детскими садами, родители устраивали выпускные", — пояснил Болибок.
Также есть и другая причина роста заболеваемости COVID-19. Эксперт считает, что ей является активное тестирование взрослых на наличие коронавируса. Он также добавил, что сейчас по второму разу болеют те, кто уже заражался ранее:
"Те кто переболел в прошлом году, они начинают повторно болеть коронавирусной инфекцией, оказываются вирусоносителями, таких людей благодаря расширенной тестовой системе выявляют"
Болибок посоветовал смотреть на количество смертей ради репрезентативности статистики. Однако отметил, что и эта цифра растет.
Коронавирус,Видео,Владимир Болибок,
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