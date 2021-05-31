Хроники коронавируса: россиянин пришел сдать тест и умер

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Житель Ростова-на-Дону хотел сдать тест на COVID-19, но умер на пороге больницы. Пациента беспокоили сильные боли в груди и высокая температура.

Ученый из Сингапура Тео Ик Ин в беседе с изданием Straits Times заявил, что индийский штамм COVID-19 может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации в мире.

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что авиасообщение с Египтом может возобновиться летом 2021 года. Они предположили, что рейсы запустят в конце июня.

Эпидемиолог из Австралии Гидеон Мейеровиц-Катц опроверг теорию о лабораторном происхождении коронавируса SARS-CoV-2.