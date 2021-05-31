Хроники коронавируса: россиянин пришел сдать тест и умер

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Хроники коронавируса: главные новости за 31 мая
Анна Арсеньева
41 минуту назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Фото:
globallookpress.com
globallookpress.com
Россиянин пришел сдать тест на COVID-19 и погиб на пороге больницы
depositphotos.com
Житель Ростова-на-Дону хотел сдать тест на COVID-19, но умер на пороге больницы. Пациента беспокоили сильные боли в груди и высокая температура.
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Ученый предсказал "более крупную бурю пандемии"
depositphotos.com
Ученый из Сингапура Тео Ик Ин в беседе с изданием Straits Times заявил, что индийский штамм COVID-19 может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации в мире.
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Названы новые сроки возобновления полетов в Египет
depositphotos.com
Эксперты
Ассоциации туроператоров России (АТОР)
заявили, что авиасообщение с Египтом может возобновиться летом 2021 года. Они предположили, что рейсы запустят в конце июня.
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Доказательства утечки COVID-19 из лаборатории признали ошибочными
depositphotos.com
Эпидемиолог из Австралии Гидеон Мейеровиц-Катц опроверг теорию о лабораторном происхождении коронавируса SARS-CoV-2.
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Ученый предупредил об опасности COVID-26 и COVID-32
depositphotos.com
Американский ученый и один из экспертов по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез заявил о необходимости досконально изучить происхождение COVID-19. В противном случае человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32.
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