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Ученый предсказал "более крупную бурю пандемии" из-за индийского штамма

Мира Маркина
1 час назад
Ученый из Сингапура Тео Ик Ин в беседе с изданием Straits Times заявил, что индийский штамм COVID-19 может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации в мире.
Ученый предсказал "более крупную бурю пандемии"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"Пугает та скорость, с которой этот вариант может широко распространяться в обществе, часто превосходя способность устройств по отслеживанию контактов следить и изолировать зараженных с целью разрыва цепей передачи. Он (штамм - ред.) может развязать более крупную бурю пандемии, чем то, что мир ранее видел",
– пояснил ученый и декан факультета общественного здравоохранения в Национальном университете Сингапура.
По мнению индийских врачей, штамм B.1.617 с двойной мутацией мог спровоцировать вторую волну коронавируса в Индии.
За последнее время штамм был найден во множестве других стран.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Индии выявлен новый симптом COVID-19.
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