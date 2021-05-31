Ученый предсказал "более крупную бурю пандемии"

Ученый из Сингапура Тео Ик Ин в беседе с изданием Straits Times заявил, что индийский штамм COVID-19 может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации в мире.

"Пугает та скорость, с которой этот вариант может широко распространяться в обществе, часто превосходя способность устройств по отслеживанию контактов следить и изолировать зараженных с целью разрыва цепей передачи. Он (штамм - ред.) может развязать более крупную бурю пандемии, чем то, что мир ранее видел",

– пояснил ученый и декан факультета общественного здравоохранения в Национальном университете Сингапура.

По мнению индийских врачей, штамм B.1.617 с двойной мутацией мог спровоцировать вторую волну коронавируса в Индии.