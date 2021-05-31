Доказательства утечки COVID-19 из лаборатории признали ошибочными

Эпидемиолог из Австралии Гидеон Мейеровиц-Катц опроверг теорию о лабораторном происхождении коронавируса SARS-CoV-2.

Согласно версии Далглейша и Соренсена, одним из основных "отпечатков", указывающих на искусственное происхождение вируса, оказался ряд из четырех положительно заряженных аминокислот, что якобы невозможно в природе. При этом известно, что, например, 3996 человеческих белков имеют как минимум один участок, где четыре положительно заряженные аминокислоты идут подряд. Авторы статьи считают, что подозрительные свойства вируса доказывают то, что COVID-19 был создан в лаборатории.

В качестве еще одного довода Далглейш и Соренсен приводят то, что в Уханьском институте вирусологии проводили серии экспериментов с коронавирусами. Однако ученые по всему миру постоянно изучают коронавирусы, особенно после вспышек SARS-1 и MERS. Вдобавок к этому, в природе существуют еще не известные коронавирусы, которые могут научиться переходить от животных к людям.

Многие ученые не исключают, что коронавирус, первоначально существовавший в дикой среде, мог храниться в лаборатории, где и произошла утечка. Вместе с тем, у исследователей, работающих в Уханьском институте вирусологии, антител к COVID-19 не было. Считается, что в случае утечки, они бы были обнаружены.