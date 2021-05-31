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Доказательства лабораторного происхождения COVID-19 назвали ошибочными

Мира Маркина
5 часов назад
Эпидемиолог из Австралии Гидеон Мейеровиц-Катц опроверг теорию о лабораторном происхождении коронавируса SARS-CoV-2.
Доказательства утечки COVID-19 из лаборатории признали ошибочными
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Согласно версии Далглейша и Соренсена, одним из основных "отпечатков", указывающих на искусственное происхождение вируса, оказался ряд из четырех положительно заряженных аминокислот, что якобы невозможно в природе. При этом известно, что, например, 3996 человеческих белков имеют как минимум один участок, где четыре положительно заряженные аминокислоты идут подряд. Авторы статьи считают, что подозрительные свойства вируса доказывают то, что COVID-19 был создан в лаборатории.
В качестве еще одного довода Далглейш и Соренсен приводят то, что в Уханьском институте вирусологии проводили серии экспериментов с коронавирусами. Однако ученые по всему миру постоянно изучают коронавирусы, особенно после вспышек SARS-1 и MERS. Вдобавок к этому, в природе существуют еще не известные коронавирусы, которые могут научиться переходить от животных к людям.
Многие ученые не исключают, что коронавирус, первоначально существовавший в дикой среде, мог храниться в лаборатории, где и произошла утечка. Вместе с тем, у исследователей, работающих в Уханьском институте вирусологии, антител к COVID-19 не было. Считается, что в случае утечки, они бы были обнаружены.
В настоящий момент у SARS-CoV-2 не было найдено каких-либо особенностей, которые указывали бы на его искусственное происхождение. Все необычные аминокислотные и РНК-последовательности характерны для коронавирусов, циркулирующих в дикой среде.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавируса.
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