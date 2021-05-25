Хроники коронавируса: у переболевших COVID участились осложнения

В России готовятся испытания новой вакцины, которая будет работать против вируса гриппа и коронавируса COVID-19. Они начнутся осенью. Ее разрабатывают в Научно-исследовательском институте гриппа им. А.А. Смородинцева.
Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе доказали, что после мягкой формы COVID-19 остаются иммунные клетки, которые могут вырабатывать антитела против коронавируса в течение всей жизни. Такая долговременная защита делает вероятность повторного заражения очень низкой.