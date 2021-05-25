Хроники коронавируса: у переболевших COVID участились осложнения

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

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В России готовятся испытания новой вакцины, которая будет работать против вируса гриппа и коронавируса COVID-19. Они начнутся осенью. Ее разрабатывают в Научно-исследовательском институте гриппа им. А.А. Смородинцева.

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Согласно данным оперативного штаба, за последние сутки в России от коронавируса умерли 393 пациента. Это рекордный показатель с 14 мая.

Директор Института стоматологии имени Боровского МГМУ имени Сеченова Ирина Макеева рассказала, что коронавирус и другие инфекционные заболевания опасны для зубов.

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