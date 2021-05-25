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Хроники коронавируса: главные новости за 25 мая

Мария Грибова
49 минут назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники коронавируса: у переболевших COVID участились осложнения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У переболевших COVID-19 участились осложнения

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что на данный момент есть данные об увеличении частоты осложнений у переболевших коронавирусом пациентов.

Как работает единая вакцина против гриппа и COVID

В России готовятся испытания новой вакцины, которая будет работать против вируса гриппа и коронавируса COVID-19. Они начнутся осенью. Ее разрабатывают в Научно-исследовательском институте гриппа им. А.А. Смородинцева.

Смертность от COVID-19 в РФ достигла максимума с 14 мая

Рамблер
Согласно данным оперативного штаба, за последние сутки в России от коронавируса умерли 393 пациента. Это рекордный показатель с 14 мая.

Стоматолог объяснила, чем COVID-19 опасен для зубов

Директор Института стоматологии имени Боровского МГМУ имени Сеченова Ирина Макеева рассказала, что коронавирус и другие инфекционные заболевания опасны для зубов.

Доказан долгий иммунитет после легкой формы COVID-19

Globallookpress.com
Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе доказали, что после мягкой формы COVID-19 остаются иммунные клетки, которые могут вырабатывать антитела против коронавируса в течение всей жизни. Такая долговременная защита делает вероятность повторного заражения очень низкой.
Коронавирус,Ирина Макеева,Вероника Скворцова,Федеральное медико-биологическое агентство,
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