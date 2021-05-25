Как работает единая вакцина против гриппа и COVID

В России готовятся испытания новой вакцины, которая будет работать против вируса гриппа и коронавируса COVID-19. Они начнутся осенью. Ее разрабатывают в Научно-исследовательском институте гриппа им. А.А. Смородинцева.

Пока что известно, что вакцина проходит испытания на приматах. В случае их успешного завершения, осенью ее начнут тестировать на людях. Пока что известно, что разработчики планируют выпустить ее в виде назального спрея, который будет вводиться два этапа с интервалом две недели. Однако, возможно ее можно будет получать под язык.