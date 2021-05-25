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Как работает единая вакцина против гриппа и COVID

Елизавета Назарова
3 часа назад
В России готовятся испытания новой вакцины, которая будет работать против вируса гриппа и коронавируса COVID-19. Они начнутся осенью. Ее разрабатывают в Научно-исследовательском институте гриппа им. А.А. Смородинцева.
Пока что известно, что вакцина проходит испытания на приматах. В случае их успешного завершения, осенью ее начнут тестировать на людях. Пока что известно, что разработчики планируют выпустить ее в виде назального спрея, который будет вводиться два этапа с интервалом две недели. Однако, возможно ее можно будет получать под язык.
Смотрите видео, в котором заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов рассказывает подробности о предстоящей вакцине.
Коронавирус,Видео,Сергей Нетесов,
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