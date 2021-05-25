Стоматолог объяснила, чем COVID-19 опасен для зубов

Директор Института стоматологии имени Боровского МГМУ имени Сеченова Ирина Макеева рассказала, что коронавирус и другие инфекционные заболевания опасны для зубов. Об этом сообщает агентство "Москва".

По словам медика, из-за болезни у человека выделяется меньше слюны, и она хуже очищает поверхность зубов. В результате в эмали появляются зоны слабой минерализации, что приводит к кариесу.

Помимо этого, обычно, когда люди болеют, они не могут нормально почистить зубы.