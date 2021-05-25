Стоматолог объяснила, чем COVID-19 опасен для зубов

Директор Института стоматологии имени Боровского МГМУ имени Сеченова Ирина Макеева
рассказала, что коронавирус и другие инфекционные заболевания опасны для зубов. Об этом сообщает агентство "Москва".
По словам медика, из-за болезни у человека выделяется меньше слюны, и она хуже очищает поверхность зубов. В результате в эмали появляются зоны слабой минерализации, что приводит к кариесу.
Помимо этого, обычно, когда люди болеют, они не могут нормально почистить зубы.
Как отметила Макеева, за короткий срок болезни они не разрушаются, однако уже за неделю плохой гигиены могут воспалиться десны. Поэтому важно регулярно и правильно чистить зубы.