Хроники коронавируса: сколько антител нужно для безопасного отпуска

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Хроники коронавируса: главные новости за 24 мая
Анна Арсеньева
4 часа назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Фото:
depositphotos.com
depositphotos.com
Какое количество антител нужно для безопасного отпуска
depositphotos.com
Аллерголог-иммунолог
Владимир Болибок
в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, существует ли определенная норма антител, при наличии которой можно рассчитывать на безопасный отпуск.
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Диетологи назвали лучшие продукты для переболевших COVID-19
depositphotos.com
Диетологи назвали самые полезные продукты для восстановления после COVID-19. Их рекомендации опубликовала индийская газета The Pioneer.
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Турция предложила России возобновить полеты на курорты
depositphotos.com
Турция предложила России возобновить авиасообщении с популярными курортами и отменить обязательное предоставление результатов ПЦР-тестов.
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Названо число вакцинированных от коронавируса россиян
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Глава Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Василий Акимкин заявил, что в России полностью вакцинированы от коронавируса более десяти миллионов человек.
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Греция предложила запустить новые авиарейсы с Россией
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Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас предложил расширить авиасообщение с Россией. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с
Сергеем Лавровым
.
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