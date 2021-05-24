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Хроники коронавируса: главные новости за 24 мая

Анна Арсеньева
4 часа назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники коронавируса: сколько антител нужно для безопасного отпуска
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Какое количество антител нужно для безопасного отпуска

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, существует ли определенная норма антител, при наличии которой можно рассчитывать на безопасный отпуск.

Диетологи назвали лучшие продукты для переболевших COVID-19

Диетологи назвали самые полезные продукты для восстановления после COVID-19. Их рекомендации опубликовала индийская газета The Pioneer.

Турция предложила России возобновить полеты на курорты

Турция предложила России возобновить авиасообщении с популярными курортами и отменить обязательное предоставление результатов ПЦР-тестов.

Названо число вакцинированных от коронавируса россиян

Глава Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Василий Акимкин заявил, что в России полностью вакцинированы от коронавируса более десяти миллионов человек.

Греция предложила запустить новые авиарейсы с Россией

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас предложил расширить авиасообщение с Россией. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Сергеем Лавровым.
Коронавирус,Владимир Болибок,Сергей Лавров,Вечерняя Москва,
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