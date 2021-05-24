Хроники коронавируса: сколько антител нужно для безопасного отпуска

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, существует ли определенная норма антител, при наличии которой можно рассчитывать на безопасный отпуск.

Диетологи назвали самые полезные продукты для восстановления после COVID-19. Их рекомендации опубликовала индийская газета The Pioneer.

Турция предложила России возобновить авиасообщении с популярными курортами и отменить обязательное предоставление результатов ПЦР-тестов.

Глава Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Василий Акимкин заявил, что в России полностью вакцинированы от коронавируса более десяти миллионов человек.