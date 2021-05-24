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Диетологи назвали лучшие продукты для переболевших COVID-19

Мира Маркина
2 часа назад
Диетологи назвали самые полезные продукты для восстановления после COVID-19. Их рекомендации опубликовала индийская газета The Pioneer.
Диетологи назвали лучшие продукты для переболевших COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Прити Тяги посоветовала переболевшим коронавирусом обогатить рацион сложными углеводами, например, цельнозерновыми крупами. Кроме того, медик рекомендовала есть больше йогуртов, пить настой чайного гриба, есть соленые огурцы и бобы. По мнению специалиста, все эти продукты помогут восстановить микрофлору кишечника и укрепить иммунитет.
Медик также напомнила о пользе грецких орехов, миндаля и тыквенных семечек, которые богаты омега-3-полинасыщенными жирными кислотами. Грецкие орехи, в свою очередь, славятся цинком, селеном, белком и витамином B, которые играют важную роль в оздоровлении ослабленного организма.
Рохини Патил считает, что после болезни к привычному рациону и образу жизни нужно возвращаться постепенно. Прежде всего она посоветовал выделять на сон восемь-девять часов, так как после болезни иммунная система продолжает восстанавливаться.
Врач также рекомендовала пить как можно больше жидкости и повременить со спортом.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что диетолог объяснила важность витамина C для организма.
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