Диетологи назвали лучшие продукты для переболевших COVID-19

Диетологи назвали самые полезные продукты для восстановления после COVID-19. Их рекомендации опубликовала индийская газета The Pioneer.

Прити Тяги посоветовала переболевшим коронавирусом обогатить рацион сложными углеводами, например, цельнозерновыми крупами. Кроме того, медик рекомендовала есть больше йогуртов, пить настой чайного гриба, есть соленые огурцы и бобы. По мнению специалиста, все эти продукты помогут восстановить микрофлору кишечника и укрепить иммунитет.

Медик также напомнила о пользе грецких орехов, миндаля и тыквенных семечек, которые богаты омега-3-полинасыщенными жирными кислотами. Грецкие орехи, в свою очередь, славятся цинком, селеном, белком и витамином B, которые играют важную роль в оздоровлении ослабленного организма.

Рохини Патил считает, что после болезни к привычному рациону и образу жизни нужно возвращаться постепенно. Прежде всего она посоветовал выделять на сон восемь-девять часов, так как после болезни иммунная система продолжает восстанавливаться.