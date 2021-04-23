Диетолог объяснила важность витамина С для организма

Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала о важности витамина C.

По ее словам, он важен для организма человека, так как не синтезируется самостоятельно, а поступает извне. От него зависит состояние кожи и кровеносных сосудов. Об сообщают «Известия».

«Витамин С — очень важный регулятор, катализатор и кореагент во многих биохимических процессах. Во-первых, он очень мощный антиоксидант, то есть связывает свободные радикалы и тормозит процессы старения в организме», — объяснила врач.

Кроме того, по словам эксперта, этот витамин должен присутствовать в рационе для профилактики анемии.

Больше всего витамина С содержится в шиповнике: в 100 граммах этой ягоды — семь суточных норм витамина. При заваривании его кипятком полезные свойства сокращаются вдвое. При этом в чашке напитка из шиповника больше витамина С, чем в литре апельсинового сока.

Много витамина С есть также в черной смородине, облепихе, киви, петрушке и болгарском перце. Меньше 100 процентов от суточной потребности на 100 граммов его содержится в брокколи, клубнике, шпинате и цитрусовых.